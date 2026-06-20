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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٢:١٦ م

صورة "الجريمة المروعة في ميناب" تفوز بجائزة أفضل صورة لهذا العام

صورة "الجريمة المروعة في ميناب" تفوز بجائزة أفضل صورة لهذا العام

فازت الصورة الجوية التي التقطها المصور الايراني، مرتضى آخوندي، لجنازة 168 طالبًا  شهيدًا من طلاب مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب بالجائزة الأولى في فئة صور الصحافة العالمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المصور الإيراني، مرتضى آخوندي، بالمركز الأول في فئة "التصوير الصحفي" ضمن جوائز "غولدن شوت" للتصوير الفوتوغرافي لعام 2026 Golden Shot Photography Awards 2026، في مسابقة دولية تنافست فيها مئات الأعمال من مصورين حول العالم، وذلك عن صورة لجنازة ودفن شهداء مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب (جنوب ايران) والذين استشهدوا اثر العدوان الامريكي الصهيوني في 28 فبراير/شباط 2026.

وقد تحقق هذا النجاح بفضل توثيقه وعرضه صورة جوية لجنازة ودفن 168 شهيدًا من طلاب ميناب؛ صورةٌ جذبت، بسردها البصري المؤثر وتكوينها الفريد وشحنتها العاطفية العميقة، انتباه لجنة التحكيم والجمهور العالمي، وكان لها صدى واسع في الأوساط الإعلامية والفنية العالمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1971711
جواد ماستری فراهانی

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