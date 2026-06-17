الهلال الأحمر الإيراني يدعو إلى محاسبة مرتكبي الاعتداءات على المرافق الإغاثية في الحرب الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجاء ذلك على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال حدیث "خالدي" مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (Special Rapporteur on Human Rights).

وأكد خالدي، خلال هذا الحوار التفاعلي، أن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية هو حق أساسي، مشيراً إلى أن الاعتداءات العسكرية الأخيرة تسببت بأضرار واسعة النطاق في طواقم الإغاثة والمراكز العلاجية والصحية والبنى التحتية الإنسانية في إيران.

وأضاف المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر أن فرق جمعية الهلال الأحمر تم إرسالها، عقب هجومين واعتداءين عسكريين خلال العام الماضي، إلى 6515 موقعا لتقديم خدمات الإغاثة، حيث أسفرت هذه العمليات عن مقتل 9 من كوادر الإغاثة وإصابة 87 آخرين بجروح خطيرة؛ مؤكدا أن 49 مركبة إسعاف وآلية إغاثية، و 3 مروحيات، وأكثر من 56 مركزا تابعا للجمعية، بما في ذلك الصيدليات والمخازن الإغاثية، قد تعرضت لأضرار جراء هذه الاعتداءات.

ولفت إلى حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الصحة في إيران؛ مبينا أن أكثر من 350 مركزا علاجيا وصحيا، إضافة إلى مراكز الطوارئ الطبية ومعهد باستور الإيراني، قد تضررت. وأكد أن معهد باستور يؤدي دورا محوريا في توفير اللقاحات وتلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى ذوي الحالات الخاصة.

وتابع هذا المسؤول الإيراني: إن 993 مؤسسة تعليمية، من بينها المدارس، تعرضت بدورها للاستهداف؛ مشيرا إلى أن مدرسة في ميناب تعد من أبرز الأمثلة على حجم الخسائر التي لحقت بالمدنيين والمؤسسات التعليمية، وذلك بعد مقتل أكثر من 168 طالبا فيها.

وختم "خالدي" تصريحاته بدعوة دول العالم والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها ومتابعة مسألة تعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا والناجين؛ مشددا على ضرورة تعزيز الآليات القانونية لمنع تكرار الهجمات على المراكز الإغاثية والصحية والتعليمية في إيران وغيرها من الدول.