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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٤:٣٥ م

بزشكيان: وصافة المنتخب الطلابي الإيراني في بطولة العالم تجسيد مشرف لكفاءة شبابنا

بزشكيان: وصافة المنتخب الطلابي الإيراني في بطولة العالم تجسيد مشرف لكفاءة شبابنا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إحراز القافلة الطلابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (ميناب 168) المركز الثاني في بطولة العالم للرياضات القتالية للطلبة التي أُقيمت في البرازيل، وحصدها 30 ميدالية بمختلف الألوان، يُعدّ تجسيدًا مشرّفًا لعزيمة الشباب الإيراني وقدراته وكفاءته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء في رسالة تهنئة بهذه المناسبة، هنّأ بزشكيان الشعب الإيراني، ولا سيما الأسرة الجامعية والطلبة الأبطال، بهذا الإنجاز، معربًا عن تقديره للرياضيين والمدربين وجميع أعضاء البعثة الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح.

وأكد الرئيس الإيراني أن هذا الإنجاز يعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها جيل الشباب والطلبة في إيران، ويبعث برسالة أمل بشأن مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن توفير الدعم والتخطيط السليم من شأنه أن يمهّد الطريق أمام المزيد من النجاحات في المحافل الرياضية الدولية.

وأعرب بزشكيان عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة اهتمامًا أكبر من الجهات المعنية بالرياضة الجامعية، بما يعزز حضور الطلبة الإيرانيين في المنافسات العالمية ويرسّخ مكانة إيران على الساحة الرياضية الدولية.

رمز الخبر 1971663
محمدرضا غفاری

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