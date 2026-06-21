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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٠٠ م

بقائي: محادثات اليوم في سويسرا تركز على مطالبة الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته

بقائي: محادثات اليوم في سويسرا تركز على مطالبة الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته

أكد متحدث وزارة الخارجية الايرانية ان المحادثة الرباعية في سويسرا تركز على مطالبة الطرف الآخر بالالتزام بتفيذ تعهداته الواردة في مذكرة تفاهم اسلام اباد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان متحدث وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، قال في منشور له على منصة اكس: اجتماع اليوم في سويسرا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشأن انهاء الحرب.

واضاف: وفقا للمادة 13 من مذكرة التفاهم فإن بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهاىي مشروط بتنفيذ المواد 1 و 4 و 5 و10 و 11، وبدون تنفيذ هذه البنود لا سيما المادة 1 ( انهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان) لا يمكن الدخول في مرحلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتابع: تركز محادثات اليوم على تنفيذ المواد المذكورة آنفا، ولا سيما المادة 1 بالاضافة إلى استعراض التدابير المقترحة لتنفيذ المادة 10 (مسألة صادرات النفط الايراني) و 11 (الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة).

رمز الخبر 1971745

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