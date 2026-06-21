بقائي: محادثات اليوم في سويسرا تركز على مطالبة الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان متحدث وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، قال في منشور له على منصة اكس: اجتماع اليوم في سويسرا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشأن انهاء الحرب.

واضاف: وفقا للمادة 13 من مذكرة التفاهم فإن بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهاىي مشروط بتنفيذ المواد 1 و 4 و 5 و10 و 11، وبدون تنفيذ هذه البنود لا سيما المادة 1 ( انهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان) لا يمكن الدخول في مرحلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتابع: تركز محادثات اليوم على تنفيذ المواد المذكورة آنفا، ولا سيما المادة 1 بالاضافة إلى استعراض التدابير المقترحة لتنفيذ المادة 10 (مسألة صادرات النفط الايراني) و 11 (الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة).