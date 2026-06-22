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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٨:٠١ ص

عراقجي يعلق على التقدم المحرز في مفاوضات لبنان والعقوبات والأصول

عراقجي يعلق على التقدم المحرز في مفاوضات لبنان والعقوبات والأصول

كتب السيد عباس عراقجي، على صفحته الشخصية في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، عقب اختتام المفاوضات بسويسرا، أن وساطة كل من باكستان وقطر التي لا تكل، أسفرت عن تحقيق تقدم كبير لإنهاء الحرب في لبنان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على صفحته الشخصية في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، عقب اختتام المفاوضات المكثفة في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، أن وساطة كل من باكستان وقطر التي لا تكل، أسفرت عن تحقيق تقدم كبير لإنهاء الحرب في لبنان كما تم تعليق العقوبات على صادرات النفط والبتروكيماويات، ورفع الحصار البحري، وتحرير جزء من الأصول المجمدة، وتفعيل خطة كبيرة لإعادة إعمار وتطوير الاقتصاد الإيراني.

وأضاف عراقجي: "الاختبار الحقيقي الأول: وحدة تخفيف التصعيد في لبنان."

/انتهى/

رمز الخبر 1971748

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