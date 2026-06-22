النمو الاقتصادي في إيران ینمو عام 1404 نسبة 0.2%

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المركز الإحصائي الإيراني، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1400 في عام 1404، 100.492 تريليون ريال مع النفط، و75.942 تريليون ريال بدون النفط، وذلك وفقاً لأحدث نتائج الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن المركز. في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق 100.281 تريليون ريال مع النفط، و76.161 تريليون ريال بدون النفط، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي مع النفط (بالأسعار الأساسية)، وانخفاضاً بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي بدون النفط (بالأسعار الأساسية) في عام 1404.

وتشير النتائج المذكورة إلى أن قطاع الأنشطة الزراعية شهد انخفاضاً بنسبة 2.9% في عام 1404، بينما نما قطاع الصناعات والمناجم بنسبة 0.5% (بما في ذلك: استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8%، والمناجم الأخرى بنسبة 4.1%، والصناعة). -1.5%، وتوزيع الغاز الطبيعي 2.0%، وإمدادات المياه والكهرباء -6.5%، والبناء 1.4%)، بينما نما قطاع الخدمات بنسبة 0.3% مقارنةً بعام 1403.

تُجرى الحسابات الفصلية في مركز الإحصاء الإيراني وفقًا لتصنيف ISIC.Rev4، الذي يشمل 18 قطاعًا رئيسيًا تضم 50 مجالًا من مجالات النشاط. ويشمل القطاع الزراعي قطاعات فرعية هي: الزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات، والغابات، وصيد الأسماك. ويشمل القطاع الصناعي والتعديني قطاعات فرعية هي: استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، واستخراج المعادن الأخرى، والصناعة، وإمدادات المياه والكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، والبناء. ويشمل قطاع الخدمات قطاعات فرعية هي: تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بالإقامة وتوفير الطعام، والنقل، والتخزين، والخدمات البريدية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والعقارات، والتأجير، والخدمات التجارية والبيطرية، والإدارة العامة والخدمات البلدية، والتعليم، والأنشطة المتعلقة بصحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وغيرها من الخدمات العامة والاجتماعية. خدمات شخصية ومنزلية.