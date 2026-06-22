إيران تصدّر 36 مليون برميل من النفط في أسبوع واحد

وأفادت وکالة مهر للأنباء، اعلنت مجموعة "تانكر تراكرز" الاقتصادية، وهي شركة تساعد في توجيه شحنات النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة، أن إيران صدّرت 36 مليون برميل من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، منذ اليوم التالي لتوقيع مذكرة التفاهم وحتى اليوم.

وقال مارك دوبويتز، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي المؤسسة نفسها التي اقترحت الحصار البحري على إيران، بعد ساعات قليلة من توقيع المذكرة: "هدّئوا أسواق الطاقة مجدداً، واملأوا الاحتياطيات... اضربوا بقوة أكبر، وشنوا هجوماً".

وبعد يومين، قال ترامب إنه لو لم نتفق، لكانت احتياطياتنا قد نفدت في غضون أربعة أسابيع.

والآن، تقول "تانكر تراكرز" إن الكمية نفسها تقريباً من النفط لا تزال تُنقل أو تُخزّن في المياه المحيطة بإيران وعلى متن ناقلات النفط.

مانتهى/