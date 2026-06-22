سويسرا ترحب بنتائج المفاوضات بين واشنطن وطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أن سويسرا ترحّب بالتقدم البنّاء الذي تحقق خلال المحادثات الدبلوماسية المكثفة التي استمرت ليلة 21-22 حزيران/يونيو في بورغنشتوك بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

كما رحبت وزارة الخارجية السويسرية بقرار الأطراف تشكيل "لجنة عليا" استنادا إلى أحكام مذكرة التفاهم؛ مضيفة أن هذه الخطوة الإيجابية ستسهم في تنظيم المرحلة المقبلة من المسار السياسي والفني.

وأكد البيان أن الأطراف توصلت إلى اتفاق بشأن خارطة طريق تهدف إلى إبرام اتفاق نهائي خلال 60 يوما؛ معتبرا أنه يوفر الشروط اللازمة لاستئناف فوري لجولة جديدة من المحادثات الفنية.

وختمت وزارة الخارجية السويسرية بيانها بالتأكيد أن سويسرا، وفي إطار تقاليدها الراسخة في تقديم المساعي الحميدة، لا تزال مستعدة لدعم هذه العملية؛ مضيفة " ان هدفنا يتمثل في أن تسهم الدبلوماسية السويسرية في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار وتحقيق السلام".

وأعلنت سويسرا، التي استضافت منذ يوم الأحد المفاوضات بين إيران وأمريكا أن هذه المفاوضات دخلت المرحلة الفنية عقب لقاء الوفدين رفيعي المستوى من البلدين، وذلك بهدف التوصل إلى إنهاء الحرب في غرب آسيا.