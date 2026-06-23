ادعاء ترامب بشأن كيفية استخدام إيران للأصول المجمدة غير صحيح

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، صرّح بأن "الوثائق الموقعة بشأن أصولنا المجمدة لا تفرض أي التزام بشراء منتجات زراعية من أمريكا".

وأضاف همتي، في معرض شرحه للنهج التجاري الإيراني القائم على المصالح الوطنية، أن "إيران لا تمانع في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية إذا كانت أسعارها وجودتها أفضل من غيرها، وذلك دون أي عائق".

وفي ختام حديثه، أوضح محافظ البنك المركزي كيفية إنفاق الجزء الآخر من هذه الأموال، قائلاً: "يمكننا من خلال القسط الثاني من الأصول المحررة شراء أي سلع غير خاضعة للعقوبات".

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأصول الإيرانية المجمدة التي من المقرر تحريرها "ستستخدم حصراً لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين".

وأضاف ترامب في ادعاءاته أن "طهران لا ينبغي لها أن تنفق عائداتها النفطية على إعادة بناء قدراتها العسكرية، بل يجب أن تستخدم هذه الموارد لشراء المواد الغذائية لشعبها".

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