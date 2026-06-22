رئيس السلطة القضائية: العدو ضاق ذرعا بوحدة الشعب الإيراني وتماسكه

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، ان حجة الإسلام والمسلمين إيجئي، الذي حضر اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، قدم في مستهل الاجتماع تعازيه بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، وكذلك استشهاد القائد العظيم للأمة، الإمام الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية)، كما قدم تهانيه بمناسبة أسبوع القضاء، وحيّا روح الشهيد آية الله الدكتور بهشتي، مؤسس الجهاز القضائي، وباقي شهداء الجهاز القضائي.

كما أشار رئيس السلطة القضائية، بإيجاز الى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، قائلًا: إن العدو الأمريكي الصهيوني، فرض خلال العام الماضي، على شعبنا حربين وشبه انقلاب عنيف؛ وخلال كل هذا الأذى والمؤامرات المدبرة من قبل العدو الغادر، فقدنا أعز وأفضل شخصيات إيران الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام الخامنئي(رض) الذي كان حقًا نعمة إلهية؛ لكننا صمدنا وألحقنا بالعدو الهزيمة والانكسار.

وأضاف رئيس الجهاز القضائي: إن شعبنا المبعوث قد افترش الشوارع والميادين منذ نحو أربعة أشهر، وهو في حداد على إمامه الشهيد، ومبايعا لقائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي(حفظه الله)، ودعما للقوات المسلحة. وفي مقابل امتلاكنا لمثل هذا الشعب البصير والواعي يجب علينا تقديم الخدمات لهم دون منّة، وحل مشاكلهم، وهذا واجبنا نحن المسؤولين والقائمين على شؤونهم.

وتابع محسني إيجئي قائلًا: إن بعض الأشخاص يقولون أحيانًا من باب الغفلة كلمات من شأنها بلا شك أن تفرح العدو وتُستغل من قبله.

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى أهمية الولاية والطاعة المطلقة للولي الفقيه في جميع الأحوال، وقال: إننا على يقين بأن الصراط المستقيم هو عين الطاعة والامتثال المحض لقيادة الثورة الاسلامية ويجب أن نعرف ما هو رأيه وما يراه مناسبا للمصلحة العامة، وان نكون حذرين جدا في هذا الشأن.

وأشار محسني إيجئي إلى موضوع التفاوض مع العدو الأمريكي، متسائلا: من ذا الذي يريد أن يثق بأمريكا التي هي عدونا المعلن؟! وهل يمكن الوثوق بأمريكا ورئيس هذه الادارة الناقضة للعهود، والمتكبرة ؟! وهل يمكننا، ونحن نملك هذه التجربة، أن نثق بأمريكا؟! لقد خضنا على مدى 47 عامًا، بتوجيهات من الإمامين القائدين للثورة، نضالا وصمودًا في وجه أمريكا المتغطرسة، ولن نستسلم تحت أي ظرف للاستكبار العالمي.

وأضاف رئيس السلطة القضائية: كما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية، فإن عددًا من المسؤولين، بدافع الإخلاص وحسن النية وبناءً على تقديرهم فيما يتعلق بمصالح النظام وكيفية مواجهة العدو الأمريكي، اختاروا أسلوب التفاوض؛ وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال الاستسلام لأمريكا.