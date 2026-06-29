رئيس السلطة القضائية: سننفذ توجيهات قائد الثورة بدقة وسرعة ومن دون أي تنازل

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاءت تصريحات إيجئي في رسالة وجهها رداً على رسالة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة أسبوع السلطة القضائية والذكرى السنوية لاستشهاد آية الله الدكتور محمد حسين بهشتي واثنين وسبعين من رفاقه، والتي أكد فيها سماحته أهمية ترسيخ مسار التحول القضائي، وتحقيق العدالة، وصون الحقوق العامة، ومكافحة الفساد بحزم، والارتقاء بنزاهة الأحكام القضائية ودقتها، وتقليص مدة الفصل في الدعاوى، والاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في العمل القضائي.

كما شدد قائد الثورة في رسالته على ضرورة متابعة حقوق الشعب الإيراني التي انتهكت نتيجة الجرائم المرتكبة خلال عامي 2025 و2026 أمام المحاكم الوطنية والدولية، وملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.

وفي رسالته، أعرب إيجه إي عن شكره لتوجيهات قائد الثورة، مؤكداً أن جميع مؤسسات السلطة القضائية تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أوامره "بدقة وسرعة ومن دون أي تنازل"

وأشار إلى أن قائد الثورة رسم سقفاً عالياً لتطلعات السلطة القضائية بما ينسجم مع متطلبات الجمهورية الإسلامية، وجعل الهدف النهائي هو بناء جهاز قضائي يواكب مبادئ الشريعة الإسلامية ويحقق العدالة المنشودة.

وأوضح رئيس السلطة القضائية أن برامج جديدة، تستند إلى وثيقة التحول والتطوير المحدثة، ستُعد بصورة عاجلة، على أن تخضع بعد إقرارها لآليات متابعة ورقابة حديثة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة.

وأكد أن أي ظروف أو تحديات قد تواجه البلاد لن تعيق استمرار مشروع الإصلاح والتطوير داخل السلطة القضائية، بما في ذلك تحديث الهيكل الإداري وإجراء التعيينات اللازمة.

وأضاف أن استكمال البنية التحتية الرقمية وتطوير التقنيات الإلكترونية مكّن السلطة القضائية من توظيف التكنولوجيا في الحد من تراكم القضايا، وتسريع إجراءات التقاضي، وإصدار أحكام أكثر دقة، وتنفيذها بسرعة مع الالتزام الكامل بمبادئ العدالة والإنصاف، مؤكداً أن هذه القدرات ستشهد مزيداً من التعزيز خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المواطنين سيشهدون قريباً نتائج هذه الإصلاحات وانعكاساتها الإيجابية على الحياة الاجتماعية، معلناً أنه سيتم إسناد تقييم أداء السلطة القضائية إلى مراكز علمية ومهنية مستقلة خارج الجهاز القضائي، لتقديم تقارير موضوعية ومباشرة إلى قائد الثورة بشأن مستوى الأداء ونسب الإنجاز وفاعلية البرامج الإصلاحية.

وفي ختام رسالته، أكد رئيس السلطة القضائية أن جميع كوادر الجهاز القضائي عازمون على مضاعفة جهودهم لتحقيق توجيهات قائد الثورة والأهداف القانونية، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين عن أداء السلطة القضائية، معرباً عن شكره لله تعالى على نعمة خدمة الشعب الإيراني في ظل قيادة قائد الثورة الإسلامية، ومؤكداً ثقته بأن الأشهر المقبلة ستشهد إنجازات ملموسة في مسيرة تطوير العدالة في البلاد.