إيجئي: العفو عن أكثر من 80 ألف محكوم في قضايا أعمال الشغب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام والمسلمين غلامحسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، قال في مقابلة مع القناة الإخبارية الإيرانية، مخلداً ذكرى أيام عزاء الإمام الحسين (ع) وأصحابه الأوفياء: "أتقدم بأحر التعازي بمناسبة استشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) وأصحابه الوفيّين، وخاصة الرضيع علي الأصغر (ع)، إلى مقام بقية الله الأعظم (عج)، وقائد الثورة الإسلامية، وعموم الشيعة والأحرار في العالم".

تجاوز البلاد للأزمات بفضل الشعب والتماسك الوطني

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى الأحداث والتهديدات في السنوات الأخيرة، قائلاً: "على الرغم من استشهاد القادة، والعمليات الإرهابية، والضغوط المختلفة، لم تواجه البلاد أي خلل جدي بسبب متانة هيكل النظام، وتوجيهات القيادة، ويقظة الشعب، واستمرت في مسيرتها".

وأضاف إيجئي: "تصور أعداء الجمهورية الإسلامية أنهم يستطيعون، عبر الضغوط السياسية والأمنية والعسكرية، إحداث أزمة في البلاد، لكنهم فشلوا في كل مرة بفضل حضور الشعب والتماسك بين مختلف الأجهزة".

إفشال المشاريع الأمنية والتخريبية للعدو

وتابع رئيس السلطة القضائية: "بعد فشلهم في مختلف المجالات، حاول الأعداء، بالاستعانة بالجماعات المعادية للثورة والعناصر التخريبية، خلق انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد. ولتحقيق ذلك، استخدموا إمكانيات إعلامية ومالية ودعائية واسعة، وشهدنا أعمالاً تخريبية وإرهابية وشغباً في مناطق متفرقة من البلاد".

وأوضح إيجئي: "بفضل يقظة القوات العسكرية والشرطية والأمنية والقضائية، والأهم من ذلك كله، تضامن الشعب، تمت السيطرة على هذه الأعمال في فترة قصيرة، وتم تحديد هوية مرتكبيها والتعامل معهم".

العفو عن أكثر من 80 ألف محكوم بعد أعمال الشغب

وفي معرض حديثه عن أحداث الأخيرة، قال رئيس السلطة القضائية: "بعد أحداث الشغب وتشكيل العديد من الملفات القضائية، وباقتراح من قائد الثورة وموافقته، شمل العفو أو تخفيف العقوبة أكثر من 80 ألف شخص من المحكومين".

وأضاف إيجئي: "لم يدخل العديد من هؤلاء الأشخاص السجن، واستفاد عدد كبير من المسجونين من العفو أو تخفيف العقوبة. وهذا يظهر ثقة النظام بالشعب، ونهجاً يقوم على الرحمة الإسلامية إلى جانب الحزم القانوني".

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