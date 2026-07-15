إعدام المتهم بإضرام النار في مبنى المحافظة ومركز الشرطة المركزي في دهقان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في أعقاب أعمال الشغب العنيفة والمسلحة التي وقعت خلال الانقلاب الأمريكي – الصهيوني في يناير 2026 ، والتي استهدفت الإطاحة بالنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمكنت الأجهزة الاستخباراتية والعملية التابعة لشرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من اعتقال شخص كان له دور كبير في تخريب وإحراق مبنى المحافظة، وإغلاق الشوارع في مدينة دهقان.

وبناءً على التحقيقات التي أجريت، والوثائق التي تم الحصول عليها من مراقبة كاميرات المراقبة، واعترافات المتهم، قام محمد أميني دهقاني، بإشعال وإلقاء زجاجة مولوتوف باتجاه مبنى محافظة دهقان.

بناءً على اعترافات المتهم، والمستندات الموجودة في الملف، تم إدانة محمد أميني دهقاني بتهمة "المحاربة" و"الإفساد في الأرض" من خلال حمل سلاح كلاشينكوف الحربي المسروق من رجال الشرطة أثناء الانقلاب الذي والإخلال بأمن البلاد عبر إحراق الممتلكات العامة، وحُكم عليه بالإعدام.

وبعد إصدار الحكم، نُظر في القضية لدى محكمة التمييز الوطنية، وبعد رفض الاستئناف، صادقت المحكمة على الحكم الصادر.

وفي النهاية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد أميني دهقاني فجر اليوم.

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