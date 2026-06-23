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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١١:٠٩ ص

الرئيس الايراني يغادر إلى باكستان

الرئيس الايراني يغادر إلى باكستان

غادر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية طهران متوجهاً إلى إسلام آباد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يوماً واحداً، للقاء مسؤولين باكستانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر الرئيس مسعود بزشكيان إلى باكستان على متن طائرة "ميناب 168"، لإحياء ذكرى شهداء الحرب المفروضة مؤخراً، ولا سيما شهداء مدرسة ميناب البالغ عددهم 168 طالباً، والذين استشهدوا إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

سيلتقي بزشكيان خلال هذه الزيارة التي ستستغرق يوما واحدا كبار المسؤولين الباكستانيين، حيث سيناقش معهم العلاقات الثنائية والتفاهمات السابقة بين البلدين، كما سيقدم الشكر للسلطات الباكستانية لجهود الوساطة التي يبذلونها لإنهاء الحرب و المفاوضات بين طهران وواشنطن.

/انتهى/

رمز الخبر 1971788
جواد ماستری فراهانی

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