بزشكيان: ايران على استعداد لمواصلة الدبلوماسية وفقا للقانون الدولي

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، ناقشا في مكالمة هاتفية، مساء اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية واخر التطورات الاقليمية والمسار الدبلوماسي.

وقال الرىيس الايراني: يعود الفضل في هذا الاتفاق إلى جهود إخواننا الأعزاء في باكستان، وأنتم، والدول الإسلامية في المنطقة، وعلينا جميعًا السعي لشمول لبنان في هذا السلام وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين

واكد بزشكيان: نحن على أتم الاستعداد لمواصلة الدبلوماسية وفقًا للقانون الدولي، فإيران لم تسعَ ولن تسعى إلى الحرب، والولايات المتحدة وإسرائيل هما من ارتكبتا العدوان غير المشروع.

واشار الرئيس الايراني إلى ان الحرب أدت إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا الاستعداد لتطوير العملية الاقتصادية بأسرع وقت ممكن من خلال تشكيل لجنة اقتصادية.

ومن جهته قال الرئيس التركي: خلال هذه الفترة، أعلنا مرارًا وتكرارًا أننا لا نؤيد التدخل ضد إيران، وأننا نولي الأولوية للإنصاف.

واشار اردوغان إلى ان في هذه المرحلة، نسمع أصواتًا من الكيان الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة الجماعية، لكننا ما زلنا نؤمن بأن النهج الحكيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه معارضي المفاوضات سيستمر.

وتابع: يجب علينا الإسراع في تعزيز الحوار الإقليمي، لأنني أعتقد أن إعطاء الأولوية لتطبيع العلاقات مع دول المنطقة سيعزز تطوير التواصل بين الدول الإسلامية ودول المنطقة.