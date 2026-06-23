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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٣:٠٣ م

بزشكيان يصل إلى إسلام آباد

بزشكيان يصل إلى إسلام آباد

وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل قليل، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث كان في استقباله الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دخل العاصمة الباكستانية إسلام آباد قبل قليل، وكان في استقباله كل من الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.

/انتهى/

رمز الخبر 1971797

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