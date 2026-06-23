بزشكيان يصل إلى إسلام آباد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دخل العاصمة الباكستانية إسلام آباد قبل قليل، وكان في استقباله كل من الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.

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