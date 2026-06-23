شهباز شريف: مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا ستؤدي إلى اتفاق مستدام

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وسائل إعلام باكستانية، أن رئيس وزراء باكستان، في كلمته أمام الجمعية الوطنية الباكستانية، وصف هذا التطور بالحدث التاريخي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد تم توقيعها بوساطة باكستان.

وقال شهباز شريف: "هذه لحظة تاريخية، حيث لعبت باكستان دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة في توقيع هذه المذكرة".

وأطلع رئيس الوزراء النواب على أن قادة البلدين شاركوا قبل أيام في اجتماع اللجنة العليا في بورغنشتوك بسويسرا. وأضاف أن باكستان بذلت جهوداً صادقة بحسن نية لتيسير الحوار والمصالحة بين الطرفين، مما أدى في النهاية إلى إعداد بيان مشترك.

وأوضح شريف أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة دخل حيز التنفيذ، وأن المحادثات الفنية ستستمر خلال الـ 60 يوماً القادمة.

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني الشعب الباكستاني بهذا الإنجاز، واصفاً دور باكستان في تحقيق وقف إطلاق النار بأنه تاريخي، ومؤكداً أن جهود بلاده لاقت صدى واسعاً في وسائل الإعلام الدولية.

وقال شريف: "إن المكانة التي اكتسبتها باكستان على المستوى العالمي من خلال هذا الإنجاز، لم تكن لتُشترى حتى بمليارات الدولارات".

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