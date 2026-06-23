بزشكيان: نُقدّر جهود باكستان الدؤوبة لإرساء السلام والأمن في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، في اسلام آباد، اعرب الرئيس بزشكيان عن تقديره للدعم والجهود المتواصلة التي تبذلها باكستان لإرساء السلام والأمن ودفع المفاوضات الجارية التي أفضت إلى اتفاق إنهاء الحرب، معربًا عن أمله في أن يشهد الجانبان تطورات إيجابية وأن يُعززا العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

ووجه الرئيس بزشكيان الدعوة لنظيره الباكستاني لزيارة إيران، قائلاً: "إيران هي وطنكم الثاني، ونحن حريصون جدًا على استضافتكم في طهران".

زرداري: النصر العظيم الذي حققه الشعب الإيراني مصدر فخر للعالم الاسلامي

وفي هذا اللقاء، وصف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وقائمة على روابط دينية وثقافية وجوار مشتركة.

كما أشاد الرئيس الباكستاني بالصمود الاستثنائي للشعب الإيراني، وأضاف: إن هذا النصر العظيم هو مصدر فخر للعالم الإسلامي والدول الإسلامية.