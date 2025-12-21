رئيس باكستان يرسل رسالة تقدير واحترام لسماحة القائد وبزشكيان، معربا عن تضامنه مع الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال زيارته للعراق، وبعد دخوله المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن تضامنه مع الشعب الإيراني، موجهًا رسالة تقدير واحترام إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و أعلن القصر الرئاسي الباكستاني في إسلام آباد في بيان: "عندما دخلت طائرة الرئيس الباكستاني المجال الجوي الإيراني في طريقها من إسلام آباد إلى بغداد، بعث آصف علي زرداري برسالة تقدير واحترام إلى كبار المسؤولين الإيرانيين".

وجاء في البيان أعلاه: تم إرسال هذه الرسالة إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية، آية الله السيد علي الخامنئي، ورئيس جمهورية إيران الإسلامية، مسعود بزشكيان.

كما أكد زرداري على الاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات في المنطقة.

/انتهى/