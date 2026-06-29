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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٨:١٩ ص

أفغانستان: عشرات المدنيين قتلوا في الهجمات الباكستانية

أفغانستان: عشرات المدنيين قتلوا في الهجمات الباكستانية

أدان المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية ما وصفه بـ"العمل العدواني والجبان" الذي قامت به باكستان، معلناً مقتل عشرات المدنيين في الهجمات الباكستانية على المناطق الحدودية الأفغانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية، أعلن أن الهجمات الباكستانية في شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأضاف مجاهد، في معرض تأكيده على أن هؤلاء كانوا مدنيين، أن الغارات الجوية استهدفت ولايات بكتيكا وبكتيا وكنر.

ووصف المتحدث باسم حركة طالبان الهجمات العسكرية الباكستانية على المناطق الحدودية الأفغانية بأنها "عمل عدواني وجبان".

وكانت مصادر باكستانية قد أعلنت ليلة أمس أن بلادها شنت، قبل ساعات، غارات جوية على أجزاء من الأراضي الأفغانية.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن هذه الهجمات جاءت رداً على الهجوم الذي استهدف، أمس، موقعاً لقوات الرينجرز في مدينة كراتشي.

ووفقاً للمصادر الباكستانية، أسفرت هذه الغارات الجوية عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين. وأعلن الجيش الباكستاني رسمياً مقتل ما لا يقل عن 29 مسلحاً خلال عملية مشتركة برية وجوية على الحدود مع أفغانستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1971903

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