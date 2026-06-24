قاليباف يصل الى باكو للمشاركة في جلسة منظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الإعلامي لمجلس الشورى، ان "قاليباف" وصل الى باكو وكان في استقباله فور وصوله إلى مطار حيدر علييف الدولي كل من: "مجتبى دميرتشي لو"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية أذربيجان، وعدد من مسؤولي السفارة الإيرانية، بالإضافة إلى "موسى قاسملي"، نائب رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني، و"آذر أمير أصلان أوف"، رئيس لجنة السياسة الاقتصادية والصناعات في المجلس الوطني، و"جوانشير باشازاده"، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية في المجلس الوطني الأذربيجاني.

وسيشارك رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال هذه الزيارة، في حفل الافتتاح والجلسات التخصصية للدورة العشرين لاتحاد PUIC، كما سيلقي كلمة أمام رؤساء المجالس والوفود البرلمانية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس السلطة التشريعية الإيرانية، على هامش هذه الدورة، لقاءات ومباحثات مع عدد من الوفود البرلمانية والمسؤولين في الدول الإسلامية.

وتُعقد الدورة العشرون لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها جمهورية أذربيجان، تحت شعار "تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عبر التعاون البرلماني".

وسيحضر فعاليات هذه الدورة والجلسات المرتبطة بها، ممثلين عن مجلس الشورى الإسلامي، كل من: روح الله متفكر آزاد، ومحمد مهدي شهرياري، وسيد يحيى سليماني، والسيدة سارا فلاحي.