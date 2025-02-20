رئاسة مجمع مجالس آسيا في عامي 2027 و 2028 ستكون من نصيب إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية، حول زيارة رئيس المجلس إلى باكو ومشاركته في اجتماع مجمع مجالس آسيا في حسابه الرسمي على برنامج "إكس": "انتهت بنجاح الدورة الخامسة عشرة لمجمع مجالس آسيا التي عُقدت في جمهورية أذربيجان بحضور السيد الدكتور قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي".

وأضاف: "تم الاتفاق على أن تتولى إيران رئاسة هذا المجمع في عامي 2027 و 2028. كما ستُعقد اجتماعات اللجنة الدائمة السياسية واللجنة الدائمة الاقتصادية والتنمية المستدامة في إيران في عامي 2025 و 2026 على التوالي".

كما كتب غريب آبادي: "بالإضافة إلى إلقاء كلمة في هذا الاجتماع، التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إطار الدبلوماسية البرلمانية برئيس المجلس الوطني الأذربيجاني، ورئيس مجلس عمان، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، ونائب رئيس مجلس الإمارات العربية المتحدة".

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى لقاءات قاليباف في باكو، وكتب: "جزء مهم من هذه الزيارة كان مخصصًا للقاء الدكتور قاليباف مع رئيس جمهورية أذربيجان. وأكد الطرفان على الإرادة والعزم الجادين للبلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات".

وتابع: "اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي تطوير العلاقات مع الدول الجارة، بما في ذلك أذربيجان، سياسة ثابتة للنظام والحكومة الرابعة عشرة".

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