قائد مقر خاتم الانبياء: القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتعزيز الأمن المستدام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء عبداللهي، قد وجه اليوم السبت، رسالة إلى حجة الإسلام محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية، بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، جاء فيها: "إن السلطة القضائية، في منظومة الحكم الإسلامي، هي راية إحقاق الحق، ونشر العدالة، وصيانة الأمن القانوني للمجتمع، وحماية رأس المال الاجتماعي للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "يعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي والقوات المسلحة بأكملها استعدادها الكامل لأي تعاون وتنسيق ودعم ضروري في طريق تحقيق العدالة، وصيانة حقوق الشعب، والتصدي للتهديدات والفساد المنظّم، وتعزيز هيبة إيران وأمنها المستدام".

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