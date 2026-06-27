  1. إيران
  2. السياسة
٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١١:٠٨ ص

قائد مقر خاتم الانبياء: القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتعزيز الأمن المستدام

قائد مقر خاتم الانبياء: القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتعزيز الأمن المستدام

 أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اللواء الطيار علي عبداللهي أن القوات المسلحة تعلن استعدادها الكامل لأي تعاون وتنسيق ودعم لازم في سبيل تحقيق العدالة، وصيانة حقوق الشعب، والتصدي للتهديدات والفساد المنظّم، وتعزيز هيبة إيران وأمنها المستدام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء عبداللهي، قد وجه اليوم السبت، رسالة إلى حجة الإسلام محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية، بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، جاء فيها: "إن السلطة القضائية، في منظومة الحكم الإسلامي، هي راية إحقاق الحق، ونشر العدالة، وصيانة الأمن القانوني للمجتمع، وحماية رأس المال الاجتماعي للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "يعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي والقوات المسلحة بأكملها استعدادها الكامل لأي تعاون وتنسيق ودعم ضروري في طريق تحقيق العدالة، وصيانة حقوق الشعب، والتصدي للتهديدات والفساد المنظّم، وتعزيز هيبة إيران وأمنها المستدام".

/انتهى/

رمز الخبر 1971860
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات