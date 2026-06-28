الخارجية الايرانية: الهجوم الوحشي الامريكي على ايران يثبت مرة اخرى عدم التزامها بتعهداتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة، في بيان لها، الغارات الجوية التي شنها الجيش الامريكي الإرهابي في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، واستهدفت عدة منشآت للمراقبة والرصد على السواحل الجنوبية للبلاد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيانها: "إن هذه الهجمات الوحشية، التي تشكل انتهاكاً صريحاً للفقرة ٤ من المادة ٢ من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك خرقاً واضحاً للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب المفروضة، المؤرخة في 18 يونيو/ حزيران، تثبت أن النظام الأمريكي لا يولي أي قيمة أو اعتبار لالتزاماته، وأن نقض العهود جزء من طبيعة هذا النظام."

وجاء في البيان أيضاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تذكّر بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأمينها العام بمسؤولياتهما تجاه السلم والأمن الدوليين، تؤكد عزمها على الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الترابية لإيران في وجه العدوان العسكري الأمريكي، وفقاً للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة."

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