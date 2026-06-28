الحرس الثوري: اى اعتداء محتمل للعدو -مهما كان حجمه أو ذريعته- سيواجه ردا ساحقا.

وأفادت مهر للأنباء نقلاً عن الموقع الاخباري الرسمي للحرس الثوري في بيان صادر عنه اليوم الأحد، ان سلاح االبحر والقوة الجو-فضائية لحرس الثورة الاسلامية ردت بشكل حازم على الانتهاكات الأمريكية الأخيرة.

وفيما يلي نص هذا البيان:-

بسم الله قاصم الجبارين

{فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ}

أيها الشعب الإيراني العزيز والأبي؛

قام أبناؤكم الغيارى لدى القوات البحرية والجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة بستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة بين الساعة الثانية والثالثة من فجر اليوم الأحد، باستهداف وتدمير ثمانية مواقع استراتيجية هامة تابعة للجيش الأمريكي قاتل الأطفال في قاعدة “علي السالم” بالكويت والأسطول البحري الخامس في ميناء “سلمان” بالبحرين؛ وبما يشكل ردا حازما على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.

إن العدو المعتدي، الذي يتسم بنقض العهود والمواثيق، كان قد شن هجوماً فجر اليوم على خمسة مواقع ساحلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بذريعة تصدي القوة البحرية للحرس الثوري لسفينة مخالفة.

بناء على مذكرة تفاهم إسلام آباد، فإن ترتيبات السيطرة على حركة العبور في مضيق هرمز تقع ضمن صلاحيات الجمهورية الإسلامية. ومن الآن فصاعداً، سيتم التعامل مع السفن المخالفة بصرامة أكبر من ذي قبل، وأن أي اعتداء محتمل من قبل العدو، مهما كانت ذريعته، ولو كان استهدافاً لأهداف غير ذات أهمية كما حدث الليلة الماضية والليلة الحالية، سيواجه ردا ساحقا.

وليدرك العدو أن خرق وقف إطلاق النار يُعد مخالفة للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وسيؤدي إلى توقف شامل لجميع المسارات والإجراءات.

{وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ}

/انتهى/