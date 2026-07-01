أفادت وكالة مهر للأنباء أن علي أمامي، المدير العام للتجهيز والدعم في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، قال في حديثه لمراسل "مهر"، رداً على سؤال حول وضع الحاويات العالقة في الإمارات: "ما يمكنني تأكيده بثقة هو أن خطوط شحن البضائع من الإمارات إلى إيران قد تم تفعيلها بشكل مباشر الآن، ويتم نقل البضائع من الإمارات إلى إيران بشكل مباشر".

وشدد أمامي على أن "العلاقات التجارية تعود إلى وضعها الطبيعي، وتم استئناف الشحن المباشر للبضائع من الإمارات إلى إيران".

يُذكر أنه خلال الأشهر الماضية، وبسبب التوترات الإقليمية والاضطراب في المسارات البحرية، توقف جزء من شحنات التجار الإيرانيين في هذا الميناء، لكن عملية نقل هذه البضائع إلى موانئ البلاد قد استؤنفت الآن.

ويُعتبر ميناء جبل علي واحداً من أهم مراكز الترانزيت في المنطقة، وأحد المصادر الرئيسية لتوريد البضائع إلى إيران، حيث يتم نقل جزء كبير من واردات البلاد، وخاصة السلع الوسيطة والمواد الأولية والمعدات، عبر هذا الميناء إلى الموانئ الجنوبية لإيران. ومن شأن استئناف الشحن المباشر للبضائع من الإمارات أن يقلل من وقت انتظار الإفراج عن الشحنات وتسليمها، ويعالج جزءاً من الاختناقات التي نشأت في سلسلة التوريد.

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