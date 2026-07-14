 الإفراج عن 55 صياداً إيرانياً احتجزتهم السلطات الاماراتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت السفارة الايرانية في ابوظبي عن بدء عملية إعادة 55 صياداً إيرانياً كانوا قد اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة من قبل السلطات الاماراتية؛ وذلك بعد المتابعات المستمرة التي قامت بها السفارة، وايضا القنصلية الإيرانية العامة في دبي.

وبحسب هذا البيان، فقد اشارت السفارة الإيرانية لدى الإمارات العربية المتحدة، الى عودة 14 مواطناً من هؤلاء المحتجزين علی متن السفينة “آريا” وعبر طريق ميناء بستك (جنوب ايران).

وأضاف البيان، أنه من خلال المتابعات الحثيثة التي قام بها القسم القنصلي لسفارة ايران في ابوظبي، وبعد استيفاء الوثائق اللازمة وإصدار تصاريح العبور، تقرر ايضا عودة 11 شخصاً آخرين خلال الفترة الراهنة والمستقبلية؛ عبر الرحلات الجوية من دبي الى مشهد المقدسة (شرقي الجمهورية الاسلامية الايرانية).

يذكر أن الصيادين الـ 55، ومعظمهم من أهالي محافظتي سيستان وبلوشستان وهرمزکان (جنوب شرق وجنوبي البلاد)، كانوا قد اعتقلوا خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من العام 2026، بواسطة قوات خفر السواحل الإماراتي، بسبب الاحوال الجوية الخاصة في تلك المنطقة وتعطّل أنظمة التتبع الملاحي لديهم؛ وقد قضى هؤلاء أكثر من شهرين في معتقل “سويحان” وسجني رأس الخيمة والشارقة بالامارات العربية المتحدة.

وأوضحت السفارة الإيرانية عبر بيانها ايضا، أنها تابعت مع الجهات الإماراتية المختصة، موضوع الافراج عن هؤلاء المواطنين واعادتهم الى البلاد، يوميا وفور تبلّغها باعتقالهم، كما تم في هذا السياق، حجز تذاكر العودة الى البلاد لـ 44 منهم.

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