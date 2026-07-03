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٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٤:٣٤ م

بزشكيان: نقدر دعم تركمانستان لإيران في الأيام الصعبة

بزشكيان: نقدر دعم تركمانستان لإيران في الأيام الصعبة

أعرب رئيس الجمهورية الإيرانية عن شكره وتقديره لتضامن ودعم الحكومة والشعب التركمانستانيين بعد استشهاد قائد الثورة الشهيد، واصفاً العلاقات بين طهران وعشق آباد بأنها نموذج ناجح لحسن الجوار والثقة المتبادلة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال خلال لقائه مع قربانقلي بردي محمدوف، الزعيم الوطني لتركمانستان والوفد المرافق له، الذين سافروا إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع وتكريم قائد الثورة الشهيد، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان هما دولتان صديقتان وشقيقتان، وتجمعهما علاقات قائمة على حسن الجوار والثقة المتبادلة والاحترام المتبادل، كما كان قائد الثورة الشهيد يؤكد دائماً، ويمكنهما أن تكونا نموذجاً ناجحاً للعلاقات البناءة بين الجيران".

وأشار رئيس الجمهورية، في معرض حديثه عن الاعتداءات الأخيرة لأمريكا والكيان الصهيوني على إيران، واستشهاد القائد ومجموعة من القادة والمسؤولين والنخب والمواطنين الأبرياء في بلادنا، إلى أن "المواقف المسؤولة والصادقة والدعم القيم للحكومة التركمانستانية منذ الأيام الأولى لهذه الأحداث، كان موضع تقدير للشعب والحكومة الإيرانيين، وهو دليل على عمق العلاقات الودية بين البلدين".

وشدد بزشكيان، في معرض تأكيده على المستوى الجيد للعلاقات بين طهران وعشق آباد، على أن "علاقات البلدين كانت دائماً في أجواء يسودها السلام والاستقرار وحسن الجوار، وتُعتبر الحدود المشتركة بين إيران وتركمانستان من أكثر الحدود أماناً واستقراراً في المنطقة. وهذا الإنجاز القيم هو نتيجة لتدابير قادة البلدين والإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الودية والتعاون المتبادل، ونأمل أن يستمر هذا المسار بقوة وسرعة أكبر".

/انتهى/

رمز الخبر 1972026

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