القنصل العام الإيراني الجديد يلتقي نائب وزير خارجية تركمانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد مصطفى حسيني بور، القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مرو، مع أحمد قربانوف، نائب وزير خارجية تركمانستان، في عشق آباد مساء الثلاثاء 18 أغسطس/آب، وأجرى معه محادثات.

وخلال هذا اللقاء، أشار حسيني بور، أثناء تقديمه خطاب تعيينه، إلى المهمة والمسؤوليات الموكلة إليه من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات فعّالة نحو تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين بشكل شامل، نظرًا للإمكانيات الكبيرة المتاحة.

وأشار إلى الرؤية الخاصة التي يبديها كبار المسؤولين في البلدين بشأن توسيع العلاقات وتعميق روابط الجوار، معتبرًا أن إمكانيات إيران وتركمانستان تُكمّل بعضها بعضًا، ومؤكدًا على ضرورة استغلال هذه الإمكانيات بما يخدم المصالح المشتركة.

رحّب نائب وزير خارجية تركمانستان، أحمد قربانوف، بالقنصل العام الجديد لجمهورية إيران الإسلامية، مشيرًا إلى خلفيته الدبلوماسية وخبرته في العلاقات الثنائية، ومعربًا عن ثقته بأن وجوده في مرو سيسهم في توسيع التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وخلال اللقاء، أعلن نائب وزير خارجية تركمانستان بدء مهام القنصل العام لبلادنا في مرو رسميًا، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

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