بيان مشترك بين طهران وإسلام آباد: ضبط النفس والحوار هما سبيل استقرار المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اعلنت العلاقات العامة لمكتب المتحدث باسم وزارة خارجية باكستان، اليوم الأحد، بأن السيناتور "محمد إسحاق دار" أجرى اليوم الاحد اتصالا هاتفيا مع "عباس عراقچی" حيث تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع المتطورة في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف باتباع مسار خفض التصعيد وضبط النفس، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مذكرة تفاهم إسلام آباد.

كما أكد الوزير الباكستاني، على أن الحوار والدبلوماسية هما الحل الوحيد والمناسب لتسوية الخلافات وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وشدد إسحاق دار استعداد اسلام اباد لمواصلة القيام بدور بناء في تعزيز وحفظ السلام والاستقرار الاقليميين.

وكان الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة قد دعا إلى الوقف الفوري للتوترات، مؤكداً استعداد بلاده للمساعدة في دفع عملية وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة.

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