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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٤:٢٧ م

هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن حالياً بسبب التحركات العسكرية

هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي: العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن حالياً بسبب التحركات العسكرية

أعلنت هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي (PGSA) تعليق حركة العبور عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر، مشيرةً إلى أن القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ"التحركات العسكرية غير القانونية" للقوات الأمريكية في المنطقة، مؤكدةً أن استئناف إصدار تصاريح العبور سيكون فور عودة الاستقرار.

أفادت وكالة مهر للأنباء أصدرت هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي (PGSA) إشعاراً إلى جميع المتقدمين للحصول على تصاريح العبور، أعلنت فيه أن المرور عبر مضيق هرمز غير ممكن في الوقت الراهن بسبب التحركات العسكرية الأخيرة التي وصفتها بـ"غير القانونية" للقوات الأمريكية في المنطقة.

وأضافت الهيئة في بيانها أن طلبات العبور ستُدرس وفق التسلسل الزمني فور استعادة الأمن والاستقرار، على أن تُصدر التصاريح اللازمة في حينه.

وأكدت الهيئة أن الموقع الإلكتروني الرسمي (PGSA.ir) هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال طلبات الحصول على تصاريح العبور، داعيةً الراغبين إلى متابعة حسابها الرسمي على منصة X للاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

رمز الخبر 1972237
محمدرضا غفاری

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