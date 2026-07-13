طيران العدو السعودي يقصف مطار صنعاء والقوات المسلحة تتوعد بالرد

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال مراسل قناة المسيرة في صنعاء أن الغارات طالت مدرجي الإقلاع والهبوط في المطار، مشيرة إلى أن الاستهداف أدى إلى أضرار في مرافق المطار، فيما لم تُعلن بعد تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر.

وفي السياق أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع أن اقدام العدو السعودي على استهداف مطار صنعاء الدولي يمثل تصعيدًا جديدًا ينهي مرحلة خفض التصعيد.

وشدد العميد يحيى سريع، في بيان له أن هذا العدوان "لن يمر دون رد وعقاب"، محملًا الجانب السعودي مسؤولية تبعات هذا التصعيد.

ويأتي استهداف مطار صنعاء الدولي في ظل تصعيد سبق أن شهدته الأجواء اليمنية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في وقت سابق، تصدي دفاعاتها الجوية لتشكيل من الطيران الحربي السعودي حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، مؤكدة إجباره على مغادرة الأجواء اليمنية.

وحذرت من أن أي خروقات أو اعتداءات جديدة ستقابل برد يستهدف المصالح الحيوية السعودية، في حين أكدت استمرار الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران لكسر الحصار المفروض على المطار.