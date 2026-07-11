قيادي في أنصار الله: الرحلات بين صنعاء وطهران مستمرة حتى لو أدى ذلك إلى شلّ المطارات السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، حزام الأسد، أن الرحلات الجوية المدنية بين صنعاء وطهران ستستمر رغم التهديدات، وذلك عقب وصول طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء في خطوة اعتُبرت كسرًا للحصار المفروض على اليمن منذ سنوات.

وقال الأسد في تصريح صحفي إن «الرحلات المدنية بين صنعاء وطهران ستتواصل، حتى لو استدعى ذلك شلّ حركة جميع المطارات في المملكة العربية السعودية».

ويأتي هذا التصريح في أعقاب استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وما وصفته أوساط يمنية بأنه تطور مهم في كسر القيود المفروضة على حركة الطيران من وإلى العاصمة اليمنية.