  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٨:٢٩ ص

صاروخ من اليمن: صفارات إنذار وتوقف مطار "بن غوريون"

صاروخ من اليمن: صفارات إنذار وتوقف مطار "بن غوريون"

رصد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الاحد الاثنين، إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية، مشيراً إلى أنّه يعمل على اعتراضه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنّ صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة من "تل أبيب" والقدس، في حين توقفت توجيهات الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون" عقب إطلاق الصاروخ، قبل أن يزعم الإعلام الإسرائيلي اعتراضه.

ويأتي ذلك بعد يومين من تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" الانشطاري متعدد الرؤوس، وذلك ضد عدّة أهداف إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، كان قد أكد حينها أنّ العملية أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى شلل الحركة في مطار اللد (مطار "بن غوريون")، في إطار دعم صنعاء للشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

