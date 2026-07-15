القواعد الأمريكية في المنطقة تحت نيران مسيّرات الجيش الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للجيش الإيراني أصدرت بياناً جاء فيه: "في المرحلة السابعة من عملية 'صاعقة'، واستمراراً للهجمات المدمرة بالطائرات المسيرة التي يشنها الجيش الإيراني ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، تم قبل ساعات استهداف موقع تمركز طائرات F-18، ومبنى الإقامة، والمستودع الكبير لمعدات الجيش الأمريكي الإرهابي، في قاعدة الأزرق بالأردن، بطائرات مسيرة انتحارية".

وأضاف البيان: "سيثبت جنود الأمة في الجيش الإيراني، بكل تأكيد، الدرس الكبير والرسالة الاستراتيجية لقائد الثورة الشهيد للعدو، وهي أن 'عصر الاعتداء والاختباء' قد انتهى، وأن أي عمل ضد تراب ومياه وسماء هذا البلد التاريخي، لن يمر دون رد وتكلفة متناسبة".

وأكد البيان: "منذ بداية نقض العهد ووقف إطلاق النار من قبل أمريكا، والهجمات الوحشية على مناطق من بلادنا، نفذ الجيش الإيراني حتى الآن 6 مراحل من العمليات بالطائرات المسيرة ضد قواعد ومراكز الجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة، وستستمر هذه العمليات حتى تحقيق النصر النهائي".

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