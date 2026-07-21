اليمنيون يعيدون ناقلات النفط السعودية من باب المندب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان ناقلتي نفط باكستانيتين محمّلتين بالنفط السعودي غيرتا مسارهما في البحر الأحمر، وتتجهان حالياً للعودة نحو قناة السويس.

وكانت مصادر بريطانية قد أفادت قبل يومين بأن اليمنيين يستعدون لإغلاق باب المندب، ويوم أمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حصار بحري على السعودية.

والآن، أصبحت ٤.٥ ملايين برميل من النفط التي تُصدّر من ميناء ينبع السعودي على ساحل البحر الأحمر، تحت الحصار.

وقد أرسل خافيير بلاس، المحلل البارز في بلومبرغ، اليوم بريداً إلكترونياً أفاد فيه بأن اليمنيين أبلغوا مالكي السفن أنه ليس فقط السفن التي ترفع العلم السعودي لا يمكنها عبور باب المندب، بل إن أي سفينة ترسو في الموانئ السعودية ستخضع أيضاً للحظر البحري.

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