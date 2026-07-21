  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٢٩ م

اليمنيون يعيدون ناقلات النفط السعودية من باب المندب

اليمنيون يعيدون ناقلات النفط السعودية من باب المندب

تم إرجاع السفن الباكستانية التي كانت تنوي عبور النفط السعودي عبر البحر الأحمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان ناقلتي نفط باكستانيتين محمّلتين بالنفط السعودي غيرتا مسارهما في البحر الأحمر، وتتجهان حالياً للعودة نحو قناة السويس.

وكانت مصادر بريطانية قد أفادت قبل يومين بأن اليمنيين يستعدون لإغلاق باب المندب، ويوم أمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية فرض حصار بحري على السعودية.

والآن، أصبحت ٤.٥ ملايين برميل من النفط التي تُصدّر من ميناء ينبع السعودي على ساحل البحر الأحمر، تحت الحصار.

وقد أرسل خافيير بلاس، المحلل البارز في بلومبرغ، اليوم بريداً إلكترونياً أفاد فيه بأن اليمنيين أبلغوا مالكي السفن أنه ليس فقط السفن التي ترفع العلم السعودي لا يمكنها عبور باب المندب، بل إن أي سفينة ترسو في الموانئ السعودية ستخضع أيضاً للحظر البحري.

/انتهى/

رمز الخبر 1972470
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات