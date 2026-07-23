حادث بحري قبالة سواحل السعودية؛ أول هجوم يمني على أسطول السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء عن منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت تقريراً عن وقوع حادث لناقلة نفط في البحر الأحمر.

ووفقاً لهذا التقرير، اندلع حريق في الناقلة، التي كانت على بعد 70 ميلاً بحرياً من ميناء الشقيق السعودي، بعد إصابتها بقذيفة.

ولم تنشر المنظمة البحرية حتى الآن تفاصيل إضافية حول نوع القذيفة، أو هوية الناقلة، أو حجم الأضرار، أو الخسائر المحتملة، وأعلنت أن الموضوع قيد التحقيق.

يأتي هذا الخبر بعد أن أكد اللواء يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، قبل دقائق، أن قواته قد هاجمت ناقلتي نفط سعوديتين كانتا قد انتهكتا الحصار البحري على الموانئ السعودية.

السعودية تؤكد استهداف ناقلة لها في البحر الأحمر

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السعودية (وكالة واس) أن سفينة تابعة للسعودية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة واس، دون الكشف عن اسم الناقلة، أن حريقاً اندلع في الجزء الأمامي من السفينة، لكن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات.

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