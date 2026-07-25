صحيفة الغارديان: صواريخ إيران تزداد دقةً وقوةً تدميريةً في الهجمات الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أنه خلال فترة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تمكنت إيران من تعزيز قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة. وقد تحقق ذلك من خلال مزيج من التطورات التقنية في برنامجها الصاروخي، واستخدام صور الأقمار الصناعية، واعتماد تكتيكات عسكرية مستوحاة من تجربة روسيا في الحرب الأوكرانية.

وأكد دان صباغ، محرر الشؤون الدفاعية والأمنية في الصحيفة، أن الهجمات الإيرانية الأخيرة تُظهر زيادة في مستوى الدقة والقوة التدميرية؛ وهو أمر كشف أيضًا عن نقاط ضعف محتملة في أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

أشار التقرير، نقلاً عن الهجوم الإيراني على قاعدة موفق السلطاني الجوية في الأردن، إلى نجاح الهجوم رغم حماية القاعدة بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور المعروف باسم "ثاد". وقد أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية تضرر عدد من المنشآت في القاعدة، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى التحقيق في أسباب عجز نظام الدفاع عن اعتراض الهجوم.