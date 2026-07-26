الغارديان: البنتاغون متهم بالتعتيم على خسائر الجيش الأمريكي في الحرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت الصحيفة، في تقرير لها، بأن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ليون بانيتا، وصف أداء البنتاغون في ملف الضحايا بأنه "نهج مخزٍ"، معتبرًا أن هناك محاولة متعمدة لإخفاء الحقائق عن الرأي العام الأمريكي.

وأكد بانيتا أن من واجب الحكومة إطلاع المواطنين على الكلفة الحقيقية للحروب التي تخوضها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع لم تعقد أي مؤتمر صحفي منذ نحو شهرين ونصف، وهو ما اعتبره منتقدون تحولًا جوهريًا في سياسة التواصل مع وسائل الإعلام.

وأضاف التقرير أن البنتاغون يواجه اتهامات بتقييد تدفق المعلومات المتعلقة بالحرب خشية تصاعد الغضب الشعبي قبيل انتخابات التجديد النصفي، في ظل المخاوف من انعكاس الخسائر البشرية والاقتصادية على المزاج العام.

وأوضح التقرير أن الحرب دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف العمليات العسكرية اليومية، الأمر الذي عزز المخاوف من تحولها إلى حرب طويلة ومكلفة، بما يتعارض مع وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجنب "الحروب التي لا نهاية لها".

وأشار التقرير إلى مقتل 18 جنديًا أمريكيًا وإصابة مئات آخرين، لافتًا إلى أن الإعلان عن هذه الأرقام جاء متأخرًا، ولم يعترف بها البنتاغون إلا بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

ورأى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تدرك أن ارتفاع كلفة الحرب، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والتضخم والخسائر البشرية، قد يؤدي إلى تراجع التأييد الشعبي للحرب ويؤثر في مستقبلها السياسي.

كما أشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع اتخذت إجراءات غير مسبوقة تجاه وسائل الإعلام، من بينها إبعاد بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى من مقارها داخل البنتاغون، ومنح امتيازات أوسع لوسائل إعلام توصف بأنها أكثر قربًا من الحكومة، إضافة إلى فرض قيود جديدة على حركة الصحفيين داخل مبنى الوزارة.

وتناول التقرير كذلك الكلفة الاقتصادية للحرب، موضحًا أنها بلغت عشرات مليارات الدولارات، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية انتقادات متزايدة داخل الكونغرس بسبب طلبها اعتمادات مالية إضافية من دون تقديم استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب.

واختتمت الغارديان تقريرها بنقل تصريح لليون بانيتا قال فيه: "إن محاولة تقييد المعلومات قد تؤخر ظهور الحقيقة، لكنها لن تمنعها، لأن الصحافة ستواصل البحث عن الحقائق رغم كل القيود، والحقيقة ستنكشف في النهاية."