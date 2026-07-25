الشيخ الخطيب: لن ننخدع بلعبة أمريكا وإسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الشيخ الخطيب، في تصريحات تناولت التطورات المتعلقة بما وصفه بالخداع الإسرائيلي بشأن الانسحاب المزعوم من جنوب لبنان، والموقف الرسمي اللبناني من هذه التطورات، إن ما يطالب به اللبنانيون هو انسحاب كامل وشامل لقوات الاحتلال، وعودة الأهالي إلى مناطقهم، والبدء بإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى ضمن مهلة زمنية محددة، محذرًا من أي محاولة أمريكية أو إسرائيلية للالتفاف على هذه المطالب من خلال انسحاب شكلي يكون على حساب لبنان وسيادته.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعمل إلا لخدمة المصالح الإسرائيلية، وتحاول تضليل لبنان عبر وعود وتعهدات لا تستند إلى أي ضمانات حقيقية.

وفي معرض حديثه عن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي، أوضح الشيخ الخطيب أن البعض وصف الزيارة بالتاريخية، إلا أن العبرة ـ بحسب تعبيره ـ ليست بالأوصاف، وإنما بالنتائج العملية التي لا تزال حتى الآن غامضة.

وأكد أن ما طُرح خلال الزيارة اقتصر على وعود وتعهدات أمريكية، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم صدقية هذه الوعود، وقال: إننا، استنادًا إلى تجاربنا المريرة، لا نثق بهذه التعهدات، ولا نعوّل على مواقف نعلم مسبقًا أنها منحازة وتخدم مصالح العدو.

وشدد الشيخ الخطيب على ضرورة توخي الحذر من أي محاولات لفرض وقائع سياسية أو أمنية جديدة تحت غطاء الانسحاب، مؤكدًا أن الحقوق الوطنية اللبنانية لا يمكن أن تتحقق إلا بانسحاب الاحتلال بشكل كامل، واحترام سيادة لبنان، وإنهاء جميع أشكال العدوان.