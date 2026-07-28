وزير الدفاع الايراني: خطوط الانتاج الدفاعية أكثر نشاطا من السابق

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن القائم بأعمال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد مجيد ابن الرضا، قال إن تطوير القدرات الدفاعية الجوية والبحرية يُعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الدفاع.

وأضاف: "علينا أن نخوض المعركة فوق حافة التكنولوجيا، وأن نتحرك دائماً بخطوة متقدمة على العدو".

وأكد أن أي قضية يتم رصدها في ميدان المعركة يجب أن تتحول في أقصر وقت ممكن إلى حل تقني، ومنتج عملي، وقدرة دفاعية قابلة للتنفيذ.

وأشار ابن الرضا إلى أن الذين كانوا يعتقدون أن استهداف المراكز الدفاعية الاستراتيجية سيؤدي إلى توقف الصناعة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يواجهون اليوم واقعاً مختلفاً تماماً.

وأضاف: "خطوط الإنتاج أصبحت أكثر نشاطاً من الماضي، والتقنيات باتت أكثر تطوراً، كما أن إرادة المتخصصين والعلماء الإيرانيين لبناء مستقبل البلاد الدفاعي أصبحت أكثر رسوخاً".