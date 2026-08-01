  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٩:٥٩ ص

قاليباف: انتصرنا في الحرب، فعلينا ترسيخ هذا الانتصار

قاليباف: انتصرنا في الحرب، فعلينا ترسيخ هذا الانتصار

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمدباقر قاليباف: لقد انتصرنا في الحرب، ولكن يجب علينا ترسيخ هذا النصر وتسجيله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد باقر قاليبا، في الاجتماع التنسيقي للمجلس: في المرحلة الثالثة من الثورة، يُعدّ تعزيز إيران القضية الأولى. فبعد استشهاد الجنرال سليماني، ركّز إمامنا الشهيد على بناء إيران قوية، وأكّد على ذلك. وفي المرحلة الثانية من الثورة، يجب أن نركز على بناء القوة، ومن شروط ذلك هي الوحدة حول محور الولاية.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: نحن، كمسؤولين، يجب علينا أولًا وقبل كل شيء مدّ يد العون لولاية الفقيه. إذا أردنا إيران قوية، فعلينا أن نبدأ من هذه النقطة.

كما أكد: لقد انتصرنا في الحرب، ولكن يجب علينا ترسيخ هذا النصر وتسجيله، ويجب أن يكون لدى البلاد أمل في المستقبل وأن تكون آفاقها المستقبلية واضحة.

/انتهی/

رمز الخبر 1972743
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات