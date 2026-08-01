قاليباف: انتصرنا في الحرب، فعلينا ترسيخ هذا الانتصار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد باقر قاليبا، في الاجتماع التنسيقي للمجلس: في المرحلة الثالثة من الثورة، يُعدّ تعزيز إيران القضية الأولى. فبعد استشهاد الجنرال سليماني، ركّز إمامنا الشهيد على بناء إيران قوية، وأكّد على ذلك. وفي المرحلة الثانية من الثورة، يجب أن نركز على بناء القوة، ومن شروط ذلك هي الوحدة حول محور الولاية.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: نحن، كمسؤولين، يجب علينا أولًا وقبل كل شيء مدّ يد العون لولاية الفقيه. إذا أردنا إيران قوية، فعلينا أن نبدأ من هذه النقطة.

كما أكد: لقد انتصرنا في الحرب، ولكن يجب علينا ترسيخ هذا النصر وتسجيله، ويجب أن يكون لدى البلاد أمل في المستقبل وأن تكون آفاقها المستقبلية واضحة.

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