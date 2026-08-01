مسؤول أمني رفيع: لدينا خطة شاملة للرد على أي جنون أمريكي محتمل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مسؤول أمني رفيع خلال حوار: "نعتبر مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجمات محتملة من قبل أمريكا والكيان على البنى التحتية الإيرانية نوعاً من الجنون. لأننا أعددنا خطة واسعة النطاق للرد، تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الصهيوني والبنى التحتية للطاقة التابعة لأمريكا في المنطقة، ونحن مستعدون لذلك".

وأضاف: "لقد أثبتت القوات المسلحة الإيرانية، سواء في حرب الـ 40 يوماً أو في استمرارها خلال الأسابيع الأخيرة، أنها تمتلك القدرة والإرادة معاً للقيام بمثل هذا العمل".

مانتهى/