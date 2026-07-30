110 آلاف شخص يعبرون من منفذ مهران الحدودي اليوم

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال تاج الدين صالحيان، في حديثه لمراسل الوكالة، في معرض إشارته إلى تسجيل 233,942 حركة عبور في معبر مهران الدولي يوم 28 يوليو، إن "خلال هذه الفترة، غادر 160,088 زائراً إيرانياً البلاد، بينما دخل 71,218 آخرون البلاد، كما غادر 1,108 زائراً أجنبياً المعبر، ودخل 733 آخرون".

وأضاف صالحيان، في معرض حديثه عن تسجيل أكثر من 110 آلاف حركة عبور في هذه المحطة منذ فجر اليوم، أن "هذه الأرقام تشير إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للحركة، والمكانة الخاصة لمعبر مهران باعتباره أكثر المعابر البرية ازدحاماً في البلاد للوصول إلى العتبات المقدسة، واختيار أكثر من 62% من الزوار لهذا المعبر يدل على أمنه، وقربه من العتبات، والبنية التحتية المناسبة لهذا الطريق".

وأشار نائب المحافظ إلى بداية موجة عودة الزوار، مؤكداً أنه "بالأمس، عاد أكثر من 45 ألف زائر إلى البلاد، واليوم دخل حوالي 30 ألف زائر البلاد، ومع زيادة حجم الحركة في الأيام القادمة، فإن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والإغاثية تقدم خدماتها للزوار بكامل الاستعداد".

وأشار صالحيان، في معرض حديثه عن النشاط الواسع لأسطول النقل العام والمواكب والمطابخ الخدمية في معبر مهران، إلى أن "مواقف السيارات في مدينة مهران تتوفر فيها أماكن لركن سيارات الزوار، ولا توجد أي مشكلة في هذا الصدد، ووفقاً لآخر الإحصاءات المسجلة في نظام 'سماح'، سجل أكثر من 2 مليون و400 ألف شخص في هذا النظام، ونأمل، بتنسيق جميع الأجهزة، أن نشهد سفراً آمناً ومشرفاً لزوار أبي عبد الله الحسين (ع)".

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