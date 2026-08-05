شبكة CNN: انخفاض حاد في مخزون الصواريخ الأمريكية اثر الهجمات على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أضافت CNN في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي: استهلك الجيش الأمريكي ما يقرب من 80% من الصواريخ الاعتراضية التابعة لإحدى منظومات الدفاع الصاروخي الرئيسية لديه، وحذر كبار القادة العسكريين الأمريكيين من أن مخزون الذخيرة لدى البنتاغون قد وصل إلى مستوى منخفض للغاية ومثير للقلق.

وتابعت شبكة CNN: "لقد استُنزفت مخزونات أنظمة الدفاع الجوي الرئيسية بشكل كبير، لا سيما خلال الحرب مع إيران. ووفقًا لأحدث تقرير عن جرد الأسلحة، والذي نقله مصدران مطلعان على الأمر، فقد استهلك الجيش الأمريكي ما يقرب من أربعة أخماس صواريخ ثاد الاعتراضية، ونحو نصف صواريخ باتريوت الاعتراضية، مقارنةً بمستويات المخزون قبل الحرب.

وأضافت: أن هذا الانخفاض الحاد في مخزون صواريخ ثاد لم يُعلن عنه سابقًا. ويُقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن الولايات المتحدة كانت تمتلك نحو 2200 صاروخ باتريوت اعتراضي (من النسختين المتقدمتين من النظام) و452 صاروخ ثاد قبل بدء العدوان على إيران.

وتابعت CNN: "كما أعربت دول الخليج الفارسي عن مخاوف جديدة بشأن عواقب نقص أنظمة الدفاع الجوي. وتخشى هذه الدول من أنه في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد الصراع الحالي، فإن انخفاض احتياطيات أنظمة الدفاع سيُضعف قدرتها على مواجهة أي رد فعل إيراني محتمل.

وأضافت وسائل الإعلام الأمريكية: وفقًا لعدد من المسؤولين، أقرت عدة دول، تعتمد على الأنظمة الأمريكية للدفاع الجوي، بأن تقليص احتياطيات هذه الأنظمة قد يحد من قدرتها على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة.

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