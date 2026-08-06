واشنطن بوست: غضب ترامب يتصاعد من وزير حربه بعد العدوان على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شبكة الجزيرة أن صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن عدة مسؤولين أميركيين، ذكرت أن استياء دونالد ترامب الرئيس الأميركي من بيت هيغسيث وزير الحرب الأميركي قد تصاعد، وذلك لأن هيغسيث، وفقاً لهؤلاء المسؤولين، كان من أبرز المؤيدين للعمل العسكري ضد إيران.

وكتبت الصحيفة أن هيغسيث كان قد أقنع ترامب بأن العملية العسكرية ضد إيران ستكون نصراً سريعاً وسهلاً نسبياً.

كما نقلت واشنطن بوست عن مصدرين أن هيغسيث، خلال لقائه مع ترامب، دافع عن نفسه بشأن النقص الحاد في المخزون التسليحي، وألقى بالمسؤولية عن هذا الوضع على نائبه.

في المقابل، ادعت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في حديثها مع واشنطن بوست، أن هيغسيث لا يزال يحظى بثقة الرئيس الأميركي الكاملة، ووصفت التقارير المنشورة في هذا الشأن بأنها ملفقة بالكامل.

كما رفض شون بارنيل المتحدث باسم البنتاغون هذه التقارير، وقال إن هيغسيث لم يضلل أحداً قط بشأن وضع مخزون الذخائر، ولم يلوم نائبه على أي نقص محتمل ناتج عن شح الذخائر.

وزعم أيضاً أن الادعاءات المتعلقة بنفاد المخزون التسليحي، والخلافات الداخلية في وزارة الحرب، ومواقف هيغسيث من إيران، ليست سوى وهم.

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