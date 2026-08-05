تراجع حاد في مخزون الصواريخ.. نقطة الضعف الجديدة للولايات المتحدة في مواصلة الحرب ضد إيران

وكالة مهر للأنباء: لم تعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة مجرد سباق بين الهجوم والدفاع، بل تحولت إلى اختبار لقدرة الصناعات العسكرية على تعويض الذخائر، والحفاظ على وتيرة العمليات في حرب تتطلب استهلاكًا واسعًا للذخائر المتطورة وعالية الكلفة، بما يكشف الفجوة بين سرعة الاستهلاك والطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي.

ونقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي استهلك منذ اندلاع الحرب ضد إيران جزءًا كبيرًا من مخزون صواريخه الدفاعية. ووفقًا للتقرير، تم استخدام نحو 80 بالمئة من صواريخ منظومة THAAD الاعتراضية، إضافة إلى ما يقارب نصف مخزون صواريخ باتريوت، خلال التصدي للهجمات الصاروخية الإيرانية.

وأضاف التقرير أن القوات الأمريكية استهلكت أيضًا معظم ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى من فئة الصواريخ أرض-أرض، إلى جانب استخدام نحو نصف مخزونها من صواريخ توماهوك المجنحة. وبحسب المصادر نفسها، أصبح تراجع مخزون الذخائر أحد أبرز هواجس كبار قادة البنتاغون، كما أبدت بعض دول الخليج الفارسي قلقها من تراجع قدرات الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة.

في المقابل، شكك وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في الأرقام التي أوردها تقرير CNN، مدعيًا أنها لا تعكس الواقع. إلا أن هذا النفي لا يبدد المخاوف المتعلقة بالضغط المتزايد على المخزون الصاروخي الأمريكي، خاصة أن تقارير إعلامية أمريكية سابقة وتقديرات صادرة عن مراكز أبحاث استراتيجية كانت قد أشارت إلى انخفاض ملحوظ في مخزونات بعض الذخائر الرئيسية.

وكانت تقديرات سابقة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت تمتلك، قبل تصاعد المواجهات، نحو 2200 صاروخ باتريوت اعتراضي وقرابة 452 صاروخًا من منظومة THAAD. ورغم أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات مفتوحة ولا تعكس بالضرورة المخزون العملياتي السري، فإن استهلاك نسبة كبيرة منها قد يفرض ضغوطًا متزايدة على قدرة واشنطن في إدارة أكثر من أزمة عسكرية في وقت واحد.