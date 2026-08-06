العميد بهمرد: نحن على أهبة الاستعداد للتضحية بأرواحنا دفاعاً عن الشعب الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد الطيار بهمن بهمرد، قائد القوات الجوية للجيش الإيراني، أصدر بياناً، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة من شهر مرداد، لاستشهاد اللواء الطيار عباس بابائي، والذكرى التاسعة عشرة من شهر مرداد لاستشهاد اللواء الطيار حسين لشكري، أكد فيه على إحياء ذكرى الشهداء الأبرار ومواصلة نهجهم المشرق في صون عزّة إيران الإسلامية واقتدارها.

وجاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)

منتصف شهر مرداد، بالنسبة للقوات الجوية للجيش الظافر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو تذكير باسم وذكرى الرجال المخلصين الذين كانت ثياب قتالهم خلعة الشهادة.

أولئك الأعلام الشامخون والشهداء الأماجد، الذين خلّدت أسماؤهم في تاريخ سنوات المعجزة والكفاح لهذا الشعب خلال الدفاع المقدس الثماني، وكان جذورهم في تربة النخوة، ومارسوا (أشداء على الكفار ورحماء بينهم) بدمائهم الزكية.

ومن المحال أن ينسى تاريخ إيران العزيز، خشوع وتواضع عبقرية الحرب، اللواء الطيار عباس بابائي، وما أبعد أن لا يربط أبناء هذا الوطن اسم سيد الأسرى الإيراني، اللواء الشهيد حسين لشكري، بكلمة الحرية.

أنا ورفاقي الأبطال في القوات الجوية للجيش، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد هذين الأسطورتين البارزتين في تاريخ وطننا، ومع إحياء ذكراهما، والتأكيد على ضرورة إزالة غبار الغموض عن سيرتهم العاشورائية وذكراهم، نطمئن أرواحهم الملائكية، أولئك المقربين في حرم القدس الإلهي، بأننا في طريق طاعة الولاية والدفاع عن الشعب الإيراني العظيم في مواجهة عدوان أعداء هذه الأرض المتربصين، سنكون خلفاء مخلصين وسائرين على دربهم، مستعدين للتضحية بأرواحنا، إن شاء الله.

قائد القوات الجوية للجيش الإيراني

العميد الطيار بهمن بهمرد

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