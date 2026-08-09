عراقجي: ليس أي مفاوضات جارية مع أمريكا في الوقت الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه أُقيمت اليوم الأحد مراسم "محرم وعاشوراء في مرآة وثائق وزارة الخارجية" بحضور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية، وأميرخاني رئيس منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونواب وزارة الخارجية، وذلك في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية.

وعلى هامش هذه المراسم، قال سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن المفاوضات: "ما زال الوسطاء يحاولون إيجاد مسارات لإعادة فتح باب المفاوضات مجدداً".

وأضاف في تصريحاته: "ما لم تنتهِ حالات انتهاك مذكرة التفاهم من قِبل أمريكا، وما لم تُعوّض أمريكا عما انتهكته، فإنه لا توجد إمكانية من وجهة نظرنا لبدء المفاوضات من جديد".

وقال عراقجي أيضاً: "المفاوضات مع عُمان تتعلق بتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، ونحن في المرحلة النهائية وسيتم استبدال المسارات القديمة بالمسارات الجديدة؛ حيث يعمل المتخصصون حالياً على هذه المسارات".

وتابع وزير الخارجية قائلاً: "بالطبع، هذا لا يعني فتح مضيق هرمز؛ فقد يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن فتح مضيق هرمز مرهون بسلسلة من الشروط".

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