تعيين اللواء علي عبد اللهي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بتعيين اللواء في الحرس الثوري علي عبد اللهي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وجاء في نص المرسوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللواء الطيار في الحرس الثوري علي عبد اللهي،

نظراً إلى الاستشهاد المشرف والمفعم بالعزة للفريق الشهيد سيد عبد الرحيم موسوي على يد العدو الصهيوني–الأمريكي، وبالنظر إلى خدماتكم القيّمة وخبراتكم الثرية، أعيّنكم رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن من أبرز التطلعات المنتظرة في هذه المسؤولية:

الارتقاء بالقدرات والاستعدادات الدفاعية والأمنية الشاملة والمواكبة للتطورات لدى القوات المسلحة وقوات التعبئة الشعبية.

توفير القدرة على الرد في الوقت المناسب وبصورة ثورية وفعالة على مختلف مستويات وأنواع التهديدات التقليدية والحديثة، العسكرية والإدراكية والمركبة، التي تستهدف نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

استكمال عملية دمج هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة مع مقر خاتم الأنبياء المركزي (ص) استناداً إلى توجيهات الإمام الشهيد(رض).

وفي ختام المرسوم، أعرب القائد العام للقوات المسلحة عن أمله في أن تتكلل جهود القوات المسلحة بمزيد من التوفيق والانتصارات في ظل العناية الإلهية وبركات دعاء سيدنا الإمام المهدي (عج).